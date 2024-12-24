WP: Байден рассматривает введение новых санкций против энергосектора России

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как считают собеседники издания, это решение якобы будет призвано "дать будущей команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния" на случай возможных переговоров с Россией. В частности, санкции будут направлены на иностранные суда с российской нефтью для незападных стран, а также на российских экспортеров нефти.

Кроме того, у банков могут отозвать лицензии, позволяющие обрабатывать операции с российскими энергоносителями.

Ранее США ввели санкции против трех компаний из России. Речь идет о компаниях "Ардал" из Санкт-Петербурга, "Фарватер" из Южно-Сахалинска, а также "МТВ" из Москвы.

До этого под антироссийские ограничения со стороны США также подпали российские фирмы "ДВ Инк", "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток трейдинг", а также четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР, и 11 граждан Северной Кореи.