Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против РФ и Белоруссии

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Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Евросоюза в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета страны.

В документе, федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении РФ и Белоруссии. Принятые изменения вступят в силу с 24 декабря этого года.

Главы МИД стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций против РФ 16 декабря. В него включили экономические и персональные ограничения, затронувшие теневой флот, а также 54 физлица и 30 компаний из России, КНР и КНДР.

Тем временем ЕС уже готовит 16-й пакет антироссийских санкций, уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным СМИ, принять его планируется 24 февраля 2025 года.