Bloomberg: Орбан хочет принять решение о санкциях против РФ после инаугурации Трампа

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует принять решение о санкциях Евросоюза против РФ после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале издания, ЕС ввел 15 санкционных пакетов против России, которые необходимо продлевать каждые полгода. Для продления ограничений необходимо единогласное решение 27 стран ЕС, и Орбан может наложить вето. Продление предстоит делать в конце января.

По словам собеседников агентства, под конец саммита Евросоюза премьер-министр Венгрии "удивил своих коллег", сказав, что не готов продлевать санкции.

Ожидается, что инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры.

Рестрикции, в частности, были введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.