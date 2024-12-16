Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций против России

Фото: ТАСС/ЕРА/JULIEN WARNAND

Министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Рестрикции введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также ограничительные меры в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Также в 15-й пакет санкций вошли танкеры, занимающиеся транспортировкой нефти из РФ. Кроме того, в списке находятся два чиновника КНДР и сразу несколько китайских компаний, которые подозреваются в поставке российской стороне электроники и компонентов беспилотников.

Подробное содержание нового санкционного пакета станет известно после его публикации в официальном журнале Евросоюза. Тогда же ограничения вступят в силу.

11 декабря стало известно о согласовании послами стран ЕС 15-го пакета санкций против России. При этом изначально разработка пакета должна была состояться в январе 2025 года.