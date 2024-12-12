Еврокомиссар по энергетике пообещал разорвать связи с Россией в топливной сфере

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен сообщил о желании Евросоюза окончательно разорвать все связи с Россией в топливной сфере. Его заявление передает издание Politico.

Для этого, по его словам, будет разработан стратегический долгосрочный план. Чтобы ЕС не зависел от поставок российского топлива, Йоргенсен предложил использовать возобновляемые источники энергии. Подобная стратегия, как он утверждает, обеспечит Европе более экологичное будущее.

"Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей", – подытожил бывший министр климата и энергетики Дании.

Ранее российский энергохолдинг "Газпром" приостановил поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing&Trading.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне прекращения поставок газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к зиме с точки зрения энергетической безопасности. Она также сообщила, что выразила поддержку канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру от имени Евросоюза.

