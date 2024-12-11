Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

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Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении России, сообщается на странице председательства Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.

Документ включил новые физические и юридические лица, в том числе проживающие за пределами РФ. Под ограничения подпали деятельности судов третьих стран, выступающие в поддержку России.

При этом разработка пакета планируется на январь 2025 года. Еврокомиссия хочет еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике союза.

Также ЕС намерен ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты России.

Под ограничения еще подпадут алюминий, стальная продукция, уран, титан и никель. Также чиновники хотят пересмотреть текущую продолжительность санкций, введенных в отношении России для продления их срока действия с шести месяцев до трех лет.