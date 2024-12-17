Две компании и 20 судов включены в санкционный список Британии по РФ

Фото: 123RF/melis

В санкционный список Великобритании внесены 20 танкеров и две компании, которые связаны с доставкой российских энергоносителей. Информация опубликована на сайте британского правительства.

Под ограничения в том числе подпали 2Rivers в Дубае и Сингапуре, которые, предположительно, занимались транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов.

Также в перечень внесены 20 судов, которые ходят под флагами Панамы, Габона, Антигуа и Барбуда, Гондураса, Джибути, Вьетнама и Палау. Как утверждают британские власти, суда якобы участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

Накануне США ввели санкции в отношении 11 граждан Северной Кореи, 8 юридических лиц из России и КНДР. Под рестрикции подпали российские ООО "ДВ Инк", ООО "Новосибирскоблгаз", ЗАО "Сибрегионгаз", ООО "Восток трейдинг" и четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР. Вместе с тем в список включили и 11 граждан Северной Кореи.

Также министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры. Рестрикции введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также ограничительные меры в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.