ЕС ввел санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной

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Евросоюз внес журналистку Тину Канделаки, певицу Ларису Долину в санкционный список за "дестабилизирующие действия" в отношении Европы и третьих стран, передает РИА Новости.

Кроме того, под санкции подпали еще 14 физлиц, в том числе политолог Тимофей Бордачев и ряд бизнесменов. Также в санкционный список внесли три организации, в частности "Африканскую инициативу".

В ЕС утверждают, что такие меры нацелены на "тех, кто вовлечен в действия и политику российского правительства, которые подрывают фундаментальные ценности Евросоюза и его членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран через гибридную деятельность".

Ранее министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры. Рестрикции введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также ограничительные меры в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Также в 15-й пакет санкций вошли танкеры, занимающиеся транспортировкой нефти из РФ. Кроме того, в списке находятся два чиновника КНДР и сразу несколько китайских компаний, которые подозреваются в поставке российской стороне электроники и компонентов беспилотников.