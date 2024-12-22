Welt am Sonntag: ЕС может принять 16-й пакет санкций против РФ 24 февраля 2025 года

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Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года. Таким образом, они вступят в силу в годовщину начала СВО на Украине, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag, сославшись на дипломатические источники в Брюсселе.

Европейские дипломаты рассказали журналистам, что новый пакет санкций должен послужить четким сигналом Москве.

Предполагается, что в него войдут меры, направленные против конкретных секторов экономики России, которые не были достаточно охвачены или не были затронуты вовсе. При этом очередные ограничения также будут содержать дополнительные санкции против некоторых конкретных лиц и организаций.

По данным журналистов, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) и Еврокомиссия намереваются, помимо прочего, ввести запрет на въезд и активы лиц, которые имеют отношение к якобы разведывательным операциям России, в том числе на территории Германии.

Ранее Владимир Путин признался, что перестал считать, сколько санкций было введено против России. Он предположил, что их количество уже составило больше 40 тысяч. При этом президент отметил, что ограничения мешают россиянам и создают проблемы.

