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19 декабря, 23:36

Политика

Лидеры ЕС не стали призывать к санкциям против Грузии

Фото: 123RF/mesutdogan

Лидеры ЕС не стали призывать к санкциям против Грузии, говорится в итоговом документе встречи по итогам саммита в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с нынешним курсом грузинских властей. ЕС выражает обеспокоенность, так как курс Тбилиси якобы противоречит ценностям и принципам Евросоюза.

Лидеры также выразили готовность поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в Евросоюз, если грузинские власти изменят свой нынешний курс.

Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что нет смысла вступать в ЕС или другие организации, если страна откажется от своих ценностей, языка, веры, характера. Он подчеркивал, что Грузия хочет стать членом Евросоюза такой, какая она есть.

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