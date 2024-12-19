19 декабря, 23:36Политика
Лидеры ЕС не стали призывать к санкциям против Грузии
Фото: 123RF/mesutdogan
Лидеры ЕС не стали призывать к санкциям против Грузии, говорится в итоговом документе встречи по итогам саммита в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с нынешним курсом грузинских властей. ЕС выражает обеспокоенность, так как курс Тбилиси якобы противоречит ценностям и принципам Евросоюза.
Лидеры также выразили готовность поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в Евросоюз, если грузинские власти изменят свой нынешний курс.
Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что нет смысла вступать в ЕС или другие организации, если страна откажется от своих ценностей, языка, веры, характера. Он подчеркивал, что Грузия хочет стать членом Евросоюза такой, какая она есть.