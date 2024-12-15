Кавелашвили заявил, что Грузии не стоит вступать в ЕС при отказе от своих ценностей

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Грузии нет смысла вступать в Евросоюз или другие организации, если она откажется от своих ценностей, заявил избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в разговоре с телеканалом "Имеди".

Избранный глава Грузии обратил внимание, что вступление в организации не имеет смысла, если Грузия потеряет свои язык, характер, веру, защиту государства.

"Мы хотим стать членами Евросоюза такими, какие мы есть, мы не отказываемся (от интеграции. – Прим. ред.)", – подчеркнул он.

По словам Кавелашвили, правительство Грузии готово к диалогу по любым вопросам, но со стороны западных стран нет стремления к обсуждению, а есть только критика.

Кавелашвили станет новым президентом Грузии по итогам выборов, в котором участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков.

При этом накануне президентских выборов президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Парламентские выборы прошли в Грузии в конце октября текущего года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент страны Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.

Тогда действующая глава государства тоже отказалась сложить свои полномочия. Президент объяснила это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового лидера и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия решила приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Из-за этого в стране началась новая волна массовых протестов.