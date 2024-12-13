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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

"Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь", – передает ТАСС ее слова.

Парламентские выборы прошли в Грузии в конце октября текущего года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но Зурабишвили не признала итоги выборов.

Лидер Грузии также отказалась сложить свои полномочия. Президент объяснила это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового лидера и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия решила приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Из-за этого в стране началась новая волна массовых протестов.

Вечером 29 ноября участники акций вступили в противостояние с правоохранителями. Позже спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.

В свою очередь, российский МИД назвал происходящее в Грузии внутренним делом страны. Кроме того, в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.

