Дипломат Галузин: происходящее в Грузии – внутреннее дело страны

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Происходящее в Грузии является внутренним делом страны. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Михаил Галузин.

"Происходящее – это, на самом деле, внутреннее дело Грузии. Я бы в своем комментарии хотел ограничиться именно этим", – передает его слова РИА Новости.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Премьер страны Ираклий Кобахидзе также уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с сотрудниками МВД. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

По данным МВД страны, во время протестов в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей. Из них четверо находятся в медучреждении.

Между тем ЕС может в будущем попытаться сделать из Грузии союзника против РФ, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он считает, что перед Тбилиси в отношениях с союзом стоят фундаментальные проблемы, одна из которых – военно-политическая.