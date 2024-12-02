Более 110 сотрудников МВД пострадали во время протестов в Тбилиси

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Во время протестов у здания парламента в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба грузинского МВД на сайте.

По информации ведомства, в результате насильственных действий протестующих 1–2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. У них выявлены различные травмы, врачи оказывают необходимую помощь. Также четверо пострадавших находятся в клинике, говорится в заявлении.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить начало переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Премьер страны Ираклий Кобахидзе также сказал, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября протестующие вступили в противостояние с сотрудниками МВД. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед парламентом Грузии, разогнав участников протестов с помощью большого количества слезоточивого газа.

Между тем Латвия, Литва и Эстония намерены ввести санкции против властей Грузии из-за протестов и приостановки евроинтеграции. В МИД Эстонии уточнили, что такие меры "необходимы для высшего руководства самопровозглашенного правительства Грузии".

