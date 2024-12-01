Глава МИД Литвы Ландсбергис: Литва, Латвия и Эстония введут санкции против властей Грузии

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Латвия, Литва и Эстония договорились ввести санкции против грузинских властей на фоне протестов в стране и приостановки евроинтеграции. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети X.

"Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", – написал дипломат.

В свою очередь, в МИД Эстонии заявили, что санкции "необходимы против высшего руководства самопровозглашенного правительства Грузии". Там также призвали страны ЕС и США "следовать нашему примеру".

В Грузии начались массовые протесты после решения правящей партии заморозить начало переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что , что до 2028 года страна отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

29 ноября толпы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями, повреждая уличное оборудование. Тяжелые травмы в столичном Тбилиси получили уже 42 сотрудника грузинского МВД.