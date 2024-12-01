Пушков заявил, что ЕС может попытаться сделать из Грузии союзника против РФ

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Евросоюз может в дальнейшем попытаться сделать из Грузии союзника против России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

"Переход отношений Брюсселя и Тбилиси в конфликтную фазу показателен. В его основе – слегка подмазанное и ретушированное, но по сути своей неоколониальное отношение Евросоюза к ряду республик бывшего СССР, которым в Брюсселе считают возможным предписывать некие правила поведения и даже нормы голосования за нужные Западу политические силы", – заметил сенатор.

По его словам, перед Тбилиси в отношениях с ЕС стоят фундаментальные проблемы. Одна из них – военно-политическая.

"Запад стремится привести оппозицию к власти в Грузии не только ради создания еще одной страны, управляемой по большому счету из Вашингтона и Брюсселя. Цель этой политической операции – отрезать Грузию от России и заставить ее – вопреки экономическим интересам – присоединиться к западным санкциям. А возможно и превратить в своего военного союзника против России", – подчеркнул Пушков.

В Грузии начались массовые протесты после решения правящей партии заморозить начало переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что , что до 2028 года страна отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

29 ноября толпы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями, повреждая уличное оборудование. Тяжелые травмы в столичном Тбилиси получили уже 42 сотрудника грузинского МВД.