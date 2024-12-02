В Кремле прокомментировали задержания россиян в Грузии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания россиян, участвующих в антиправительственных протестах в Грузии, сообщает телеканал "360".

По его словам, в Кремле не знают, что это за люди, однако очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон Грузии.

Песков добавил, что Россия выяснит их личности через представительство интересов в Грузии, поскольку полноценного посольства в стране нет с 2008 года.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с сотрудниками МВД. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

По данным МВД страны, во время протестов в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей. Из них четверо находятся в медучреждении.

Между тем ЕС может в будущем попытаться сделать из Грузии союзника против РФ, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он считает, что перед Тбилиси в отношениях с союзом стоят фундаментальные проблемы, одна из которых – военно-политическая.