Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия, несмотря на истечение мандата

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сложит свои полномочия, заявила она в своем телеобращении к гражданам.

"Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента", – цитирует ее ТАСС.

По ее версии, нелегитимный парламент не может выбрать нового президента, поэтому не состоится инаугурация, отчего мандат Зурабишвили продолжается.

Предполагается, что выборы президента состоятся 14 декабря, а инаугурация – 29-го числа. Главу государства изберет коллегия из 300 выборщиков.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии заморозить начало переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

29 ноября толпы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями, повреждая уличное оборудование. По данным на третий день активной фазы противостояния, тяжелые травмы в столичном Тбилиси получили уже 42 сотрудника грузинского МВД.

