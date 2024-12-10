Президент Грузии сообщила, что перед ее дворцом поставили поезд

Фото: Irakli Gedenidze/Pool Photo via AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсетях фотографию поезда, который появился перед дворцом главы государства.

"Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани... Ну, посмотрим, кто поедет", – цитирует ее публикацию РИА Новости.

Поезд, побудивший Зурабишвили написать о нем пост, вероятнее всего, относится к новогодним декорациям, которые в преддверии праздника устанавливают власти Тбилиси.

В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако президент не стала признавать итоги выборов.

Она также отказалась сложить свои полномочия, объяснив это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового президента и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия приняла решение о приостановке переговоров о евроинтеграции до 2028 года. В связи с этим в Грузии началась новая волна массовых протестов.

Вечером 29 ноября участники акций вступили в противостояние с правоохранителями. Позже спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.

В российском МИД назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Кроме того, в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.