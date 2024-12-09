МИД Великобритании объявил о приостановке всех программ помощи Грузии

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Великобритания планирует приостановить все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинскими властями, заявил министр иностранных дел государства Дэвид Лэмми.

"Шокирующие кадры насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей неприемлемы и должны прекратиться", – цитирует политика ТАСС.

По его словам, Грузия подорвала международную репутацию своими действиями, так как они противоречат конституционной приверженности страны европейскому будущему. Исходя из этого Британия и приняла соответствующее решение, отметил Лэмми.

Глава МИД указал, что под ограничение также подпадут оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства партии "Грузинская мечта". Они продлятся, пока не будет остановлено движение в сторону от европейских демократических норм и свобод, подчеркнул Лэмми.

В свою очередь, американские власти также готовятся ввести дополнительные меры против Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране протестами. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американская сторона солидарна с народом Грузии и их демократическими устремлениями.

Новая волна массовых протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Позже спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.

В российском МИД назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.