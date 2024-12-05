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США введут допсанкции против Грузии в связи с протестами
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Американские власти готовятся ввести дополнительные меры против Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране протестами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, американская сторона солидарна с народом Грузии и их демократическими устремлениями.
"Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности", – приводит РИА Новости слова Блинкена.
Новая волна массовых протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.
Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.
В МИД РФ назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.
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