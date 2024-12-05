Захарова объяснила злобой Зеленского готовящиеся санкции Киева против Грузии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила готовящиеся санкции Киева против Грузии личной злобой украинского президента Владимира Зеленского.

По словам лидера Украины, Киев в данный момент занимается подготовкой санкций в отношении Тбилиси "за разгон протестов".

"Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В октябре в Грузии завершились парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако местная оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиционные партии организовали митинг и потребовали повторных выборов. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы. По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными, однако суд не принял иск в производство.

Массовые протесты в республике продолжились после решения властей приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.