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Действия украинского президента Владимира Зеленского лишили Украину шансов подписать "нормальный" мирный договор с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает "Радио 1".

"В 2023 году перед контрнаступлением мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор – не хороший, но нормальный. В 2024 году – нет", – сказал Гончаренко.

Он отметил упущенную возможность Украины вступить в НАТО, добавив, что Зеленский утратил шанс переговоров с позиции силы. Из-за этого страна не сможет подписать приемлемый мирный договор, считает депутат.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц мог приехать в Киев с целью надавить на Зеленского. Таким мнением в беседе с радио КП поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, в ходе этой встречи Киеву могли обозначить условия, на которых будут принуждать к переговорам с Москвой.

"Сегодня вся европейская бюрокартия, особенно новая, она находится в подвешенном состоянии. Они шли на одной повестке, которая формировалась в предыдущие четыре года под руководством одной американской команды, а сегодня все ждут, какую повестку сформирует команда Трампа (избранного президента США Дональда. – Прим. ред.)", – сказал Шурыгин.

СМИ сообщали, что немецкий политик прибыл с визитом в Киев утром 2 декабря. Переговоры канцлера Германии с украинским лидером должны были стать первыми за 2,5 года.

Журналисты предположили, что Шольц собрался выяснить, на что власти Украины готовы пойти для заключения перемирия с Россией. На фоне этих сообщений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца.

Однако позже канцлер ФРГ заявил, что военная, экономическая и политическая поддержка, которую Германия оказывает Украине, не ослабеет и будет сохраняться до завершения российско-украинского конфликта. Эти слова политик назвал посланием российскому президенту.