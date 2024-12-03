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Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X канцлера ФРГ Олафа Шольца после того, как он направил послание Владимиру Путину в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" – спросил у Шольца журналист.

Также Боуз задался вопросом, когда будет известна истина о газопроводах "Северные потоки", которые, по его словам, повредили союзники канцлера ФРГ, разрушив таким образом немецкую промышленность.

СМИ сообщали, что немецкий политик прибыл с визитом в Киев утром 2 декабря, чтобы принять участие во встрече с главой государства. Эти переговоры канцлера Германии с украинским лидером должны были стать первыми за 2,5 года.

Журналисты предположили, что Шольц собрался выяснить, на что власти Украины готовы пойти для заключения перемирия с Россией. Утверждалось, что он решил встретиться с Зеленским именно для этого.

На фоне этих сообщений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военная, экономическая и политическая поддержка, которую Германия оказывает Украине, не ослабеет и будет сохраняться до завершения российско-украинского конфликта. Эти слова политик назвал посланием российскому президенту.

