Песков заявил, что Путин не передавал посланий Зеленскому через Шольца

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Владимир Путин не передавал никаких посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится с визитом в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Германия продолжает проводить линию по поддержке Киева. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что недавно прошел первый за долгое время контакт Путина с Шольцем.

"Диалог – это всегда позитивное явление", – цитирует Пескова RT.

При этом у Кремля нет ожиданий от визита канцлера в Киев, однако в Москве следят за новостями на эту тему, подчеркнул он.

"Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", – добавил Песков.

Шольц 2 декабря прилетел в Киев с визитом, в рамках которого должны состояться его переговоры с Зеленским. По данным СМИ, переговоры канцлера ФРГ с президентом Украины пройдут впервые за 2,5 года.

