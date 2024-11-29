Шольц рассказал Зеленскому подробности разговора с Путиным

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и узнал о деталях его последнего разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского лидера.

По словам президента Украины, также Киев и Берлин обсудили военную поддержку со стороны Германии, включая поставки систем ПВО и боеприпасов.

Между тем в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Путин указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям. По словам президента РФ, это случилось из-за недружественного курса немецких властей.

Сам Шольц позже рассказал, что переговоры с российским лидером являются главным моментом в донесении позиции ЕС по ситуации на Украине. Он отметил, что позиция Путина не поменялась, но Европе следует дальше вести с ним диалог.

