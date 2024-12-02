Шольц прибыл с визитом в Киев

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Немецкий канцлер Олаф Шольц прилетел в Киев с визитом, в рамках которого должны состояться его переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщило агентство dpa.

Издание отмечает, что переговоры канцлера ФРГ с президентом Украины пройдут впервые за 2,5 года. Кроме того, о внезапном визите Шольца сообщило немецкое издание Spiegel.

Ранее в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Владимир Путин указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям. По словам президента РФ, это случилось из-за недружественного курса немецких властей.

Сам Шольц позже рассказал, что переговоры с российским лидером являются главным моментом в донесении позиции ЕС по ситуации на Украине. Он отметил, что позиция Путина не поменялась, но Европе следует дальше вести с ним диалог.

