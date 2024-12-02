02 декабря, 22:26Политика
Песков заявил, что не слышал оскорблений Зеленского
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал об оскорбительных заявлениях со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Life.ru.
Представитель Кремля отметил, что у России более конструктивная повестка относительно конфликта на Украине.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал РФ на три буквы. Как, в свою очередь, заявила представитель МИД России Мария Захарова, президент Украины подразумевал под этим ФРГ.
Шольц прибыл с визитом в Киев утром 2 декабря. На фоне этих сообщений Песков заявил, что Владимир Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца.