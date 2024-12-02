Захарова заявила, что Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Президент Украины Владимир Зеленский, который во время пресс-конференции послал РФ на три буквы, подразумевал под ними ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает News.ru.

"Шольц (канцлер Германии Олаф. – Прим. ред.) и не догадывается, что Зеленский имел в виду "ФРГ", – сказала Захарова.

Политик прибыл с визитом в Киев утром 2 декабря. На фоне этих сообщений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Германия продолжает проводить линию по поддержке Киева. По его словам, у Кремля нет ожиданий от визита канцлера в Киев, однако в Москве следят за новостями на эту тему. Песков также напомнил, что недавно состоялась первая за долгое время беседа Путина с Шольцем.