Bild: Шольц намерен выяснить, на что готов Зеленский ради перемирия с Россией

Фото: 123RF/cylonphoto

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается выяснить, что власти Украины готовы сделать для заключения перемирия с Россией. Именно для этого он решил встретиться с главой государства Владимиром Зеленским, сообщает RT со ссылкой на Bild ("Bild на русском" внесен в реестр иностранных агентов).

По данным СМИ, политик прибыл с визитом в Киев утром 2 декабря. Переговоры канцлера Германии с украинским лидером пройдут впервые за 2,5 года.

На фоне этих сообщений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Германия продолжает проводить линию по поддержке Киева. По его словам, у Кремля нет ожиданий от визита канцлера в Киев, однако в Москве следят за новостями на эту тему. Песков также напомнил, что недавно состоялась первая за долгое время беседа Путина с Шольцем.