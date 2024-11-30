Шольц призвал не играть в русскую рулетку через ультиматумы РФ по поставкам Taurus

Фото: 123RF/cylonphoto

ФРГ не стоит играть в русскую рулетку с безопасностью страны, издавая ультиматумы РФ в виде возможности поставок Украине ракет Taurus и ударов дальнобойным оружием. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первой предвыборной речи.

"Я могу только сказать – осторожно!", – цитирует его ТАСС.

Так он ответил на предложение Фридриха Мерца объявить ультиматум России, по которому Украина сможет запускать по РФ немецкие крылатые ракеты, если Владимир Путин не сделает то, что хочет Берлин.

При этом Шольц призвал к дальнейшей поддержки Украины, при которой Германия не будет втянута в конфликт, припомнив недавнее испытание ракеты средней дальности "Орешник".

"Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе как-нибудь обойдется. Но как-нибудь обойдется – такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии", – подчеркнул он.

Однако высказывания Шольца не стоит воспринимать всерьез, уверен один из депутатов Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии". Он напомнил, что канцлер часто менял свою позицию вокруг украинского конфликта, в том числе относительно немецких танков Leopard, которые в итоге были поставлены Киеву.

