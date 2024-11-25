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25 ноября, 07:27

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Депутат АдГ Шмидт: отказ Шольца поставлять ракеты Taurus может быть предвыборным маневром

Депутат АдГ заявил, что Шольц пытается представить себя "канцлером мира"

Фото: depositphotos/gintsivuskansphoto

Немецкий канцлер Олаф Шольц на фоне предвыборной борьбы в Германии пытается представить себя "канцлером мира", поэтому не стоит всерьез воспринимать его обещание не передавать Украине ракеты Taurus. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.

Политик отметил, что Шольц часто менял свою позицию вокруг украинского конфликта, в том числе относительно немецких танков Leopard, которые после длительной дискуссии были поставлены Киеву.

Также Шмидт обратил внимание на то, что канцлер планирует в очередной раз выдвинуться на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому, по словам депутата, все, что сейчас говорит Шольц, является "предвыборной стратегией СДПГ".

"В этом есть своя логика, ведь большинство немцев выступают за деэскалацию", – подчеркнул Шмидт.

Кроме того, он заявил, что позиция АдГ в этом вопросе "остается неизменной" – прекращение поставок любого оружия украинской стороне и поиск дипломатического решения.

"Когда нам говорят, что достигнуть мира дипломатическим путем невозможно, это все чепуха, потому что в 2022 году, как мы все прекрасно знаем, договоренности были практически достигнуты, но под давлением США и Великобритании они были отвергнуты", – напомнил политик, добавив, что тогда обе стороны были "готовы к компромиссам".

Комментируя решение Белого дома одобрить удары вглубь российской территории, Шмидт заявил, что уходящая администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена вероятно таким образом "пытается максимально осложнить возможности для договоренностей с РФ", отметив, что "агрессивная риторика" прозвучала лишь после президентских выборов в США.

Ранее представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что одобрение Байденом нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь России не повлияет на решение Шольца не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Как, в свою очередь, добавила представитель Минобороны ФРГ Натали Еннинг, все виды оружия, которое передала немецкая сторона Украине, не являются дальнобойными.

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