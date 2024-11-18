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Министр обороны Германии Борис Писториус призвал продолжить диалог с Россией ради достижения мира на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

"Нужно снова и снова пытаться это делать (вести диалог о мире на Украине с Россией. – Прим. ред.) и в то же время поддерживать Украину", – высказался он.

Писториус также заявил, что поставка дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву не изменила бы ситуацию на поле боя. Он призвал сосредоточится не на дискуссиях о поставках немецких ракет, а на обеспечении долгосрочной военной помощи Киеву.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

По данным СМИ, Шольц обсуждал планы созвониться с Путиным в четырехстороннем формате с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.