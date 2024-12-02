Шольц в послании Путину: поддержка Украины со стороны ФРГ не ослабеет

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Военная, экономическая и политическая поддержка, которую Германия оказывает Украине, не ослабеет и будет сохраняться до завершения российско-украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Эти слова политик назвал посланием российскому президенту Владимиру Путину.

"Мое послание из Киева Путину: мы в этом (конфликте. – Прим. ред.) надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом – столько, сколько потребуется", – цитирует немецкого канцлера Reuters.

Эти слова Шольц произнес в рамках пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ сообщали, что немецкий политик прибыл с визитом в Киев утром 2 декабря, чтобы принять участие во встрече с главой государства. Эти переговоры канцлера Германии с украинским лидером должны были стать первыми за 2,5 года.

Журналисты также предполагали, что Шольц собрался выяснить, на что власти Украины готовы пойти для заключения перемирия с Россией. Утверждалось, что он решил встретиться с Зеленским именно для этого.