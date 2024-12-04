Mtavari Arkhi: лидер оппозиционной партии "Ахали" Гварамия задержан в Грузии после обысков

Фото: ТАСС/ AP/Zurab Tsertsvadze

В Грузии сотрудники полиции задержали лидера оппозиционной партии "Ахали" Нику Гварамию, передает телеканал Mtavari Arkhi.

Как говорится в заявлении, Гварамию задержали после обысков в офисе его партии.

Отмечается, что после обысков Гварамия начал кричать на стражей порядка. Он также отказался им подчиняться, после чего произошла потасовка. Полицейские силой посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщают журналисты.

В Грузии 26 октября завершились парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция организовала митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы. По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными. Однако суд не принял иск в производство.

Массовые протесты в республике вновь начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.