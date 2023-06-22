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20:36

Политика

Президент Грузии Зурабишвили помиловала основателя оппозиционного телеканала Гварамию

Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамии, которого приговорили к 3,5 года тюрьмы за растрату средств ТВ. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня я подписала акт о помиловании Ники Гварамии. Это решение я приняла после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые инстанции, когда Верховный суд не принял в производство кассационную жалобу Гварамии", – сказала Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили назвала решение Владимира Путина отменить запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и снять визовые ограничения для граждан страны "очередной провокацией". Она заявила, что такие шаги неприемлемы в условиях украинского кризиса и "оккупации грузинских территорий".

Грузинский президент также призвала созвать Совбез для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян.

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