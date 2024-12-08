В МВД Грузии сообщили, что участники беспорядков в Тбилиси были подготовлены заранее

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Участники беспорядков на митингах в Тбилиси заранее прошли подготовку, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, они были обучены, как скрывать свои лица, чтобы их сложно было идентифицировать

"Простой анализ ясно показывает, что подстрекатели и исполнители насилия действовали с ощущением безнаказанности. На это они шли потому, что скрытые лица невозможно было идентифицировать. Указанное, возможно, однозначно связано с той предварительной подготовкой и учениями, которые прошли участники акции", – цитирует Дарахвелидзе ТАСС.

Новая волна массовых протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Позже спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.

В российском МИД назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.