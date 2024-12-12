РИА Новости: Зурабишвили планирует сорвать выборы президента Грузии

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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента страны, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник, передает РИА Новости.

Инсайдер утверждает, что силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов. Ее цель – вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу временного правительства, в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона".

В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако президент не стала признавать итоги выборов.

Она также отказалась сложить свои полномочия, объяснив это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового президента и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия приняла решение о приостановке переговоров о евроинтеграции до 2028 года. В связи с этим в Грузии началась новая волна массовых протестов.

Вечером 29 ноября участники акций вступили в противостояние с правоохранителями. Позже спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.

В российском МИД назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Кроме того, в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.