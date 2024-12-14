ЦИК Грузии признал выборы президента состоявшимися

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Более половины от общего числа членов коллегии выборщиков Грузии приняли участие в голосовании, выборы президента состоялись. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-спикера ЦИК Грузии Натию Иоселиани.

Уточняется, что само голосование еще продолжается, а после его завершения ЦИК начнет подсчет голосов.

В субботу в Грузии выбирают шестого президента. Впервые лидера страны выбирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В коллегию входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов от муниципальных органов. В этот раз кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Михаил Кавелашвили.

Он до политической карьеры занимался футболом, играл на позиции нападающего. Играл в тбилисском "Локомотиве", в российском футбольном клубе "Спартак-Алания", швейцарских "Цюрих", "Люцерн" и "Базель".

Активная политическая карьера началась в 2016 году после того, как Кавелашвили был избран депутатом парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". В 2022 году стал одним из основателей общественной организации "Сила народа". Члены группы неоднократно резко высказывались против попыток Запада навязать Грузии свои порядки, хотя и поддерживали общий курс на интеграцию в ЕС и НАТО.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.