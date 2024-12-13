Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал бессмысленными санкции США

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Решение США о введении санкций против Грузии – непонятное и бессмысленное, особенно на фоне того, как эта же администрация Штатов в последние годы правления Михаила Саакашвили игнорировала нарушения прав человека в республике. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он также напомнил действующей американской администрации о том, что она отправила в тюрьму участников штурма Капитолия в 2021 году, но не обращает внимания на нападение на здание грузинского парламента.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в республике. Действия санкций распространяются примерно на 20 человек, уточнили в Госдепе и добавили, что осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

Волна протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года. В результате столкновений с протестующими пострадали более 150 сотрудников МВД Грузии, несколько участников уличных акций задержаны.