США ввели визовые ограничения против грузинских чиновников и законодателей

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США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране. Об этом пишет РИА Новости.

"Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности", – заявили в Госдепе.

Во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство республики не изменит свой курс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала такие заявления Госдепа проявлением неоколониализма.

Новая волна массовых протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

В российском МИД назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.