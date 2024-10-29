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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Свое мнение дипломат выразила в телеграм-канале.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство республики не изменит свой курс.

"Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм", – прокомментировала заявление Миллера Захарова.

Ранее правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в ходе голосования получила большинство парламентских мест – 54,08%. При этом практически все представители грузинской оппозиции отказались признавать итоги выборов. Президент Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоги голосования.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.