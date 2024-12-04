В МВД Грузии заявили, что более 150 полицейских пострадали на акциях протеста в Тбилиси

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Во время акций протеста в Тбилиси пострадали более 150 сотрудников МВД Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное заявление грузинского министерства.

По данным МВД, в ходе протестов была также серьезно повреждена городская инфраструктура. Помимо этого, в заявлении отмечается, что полицейскими были задержаны несколько участников уличных акций.

"Правоохранители с утра 4 декабря начали следственные мероприятия в Тбилиси и регионах страны <...> За групповое насилие, организацию и участия в насилии задержаны 7 человек", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.

В Грузии 26 октября завершились парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция организовала митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы. По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными. Однако суд не принял иск в производство.

Массовые протесты в республике вновь начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.