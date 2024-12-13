Парламент Грузии принял закон о запрете ношения масок на митингах

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Депутаты грузинского парламента, заседания которого посещают только члены правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий закрывать лицо на митингах масками или другими средствами. Трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа.

Инициативу поддержали 82 человека, никто не высказался против.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что в масках ходят все, и полиции трудно определить, кто является митингующим. Он привел в пример инцидент, когда на митинге около 30 человек в масках и черной одежде напали на съемочную группу телеканала "Пирвели".

Очередные протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались после решения "Грузинской мечты" приостановить переговоры о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в результате столкновений с участниками акций протеста. Также несколько протестующих были задержаны, среди них оказались четверо россиян.