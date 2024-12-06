МИД Грузии уведомил Секцию интересов РФ о задержанных на митингах россиянах

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В МИД Грузии официально уведомили Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии о четырех задержанных на митингах россиянах. Об этом глава диппредставительства Дмитрий Трофимов рассказал в Facebook (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"По имеющимся у нас сведениям, по состоянию на утро 6 декабря общее число россиян, задержанных в эти дни по "митинговым" статьям Кодекса Грузии об административных правонарушениях, составило 8 человек, – приводит ТАСС слова Трофимова.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент Секция интересов официально уведомлена только о четырех задержанных.

Как отметил Трофимов, Секция интересов не располагает информацией о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьезного вреда здоровью.

Новая волна массовых протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Позже спецназ взял под контроль площадь перед парламентом.

В российском МИД назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.