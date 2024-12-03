Премьер Грузии заявил о провале очередной попытки оппозиции устроить революцию

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Четвертая попытка грузинской оппозиции организовать в стране революцию провалилась. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова передает ТАСС.

"За эти четыре года мы прошли через четыре попытки революции – нацмайданы (от названия оппозиционной партии "Единое национальное движение". – Прим. ред.). Это факт", – уточнил Кобахидзе.

По его словам, первая попытка была принята в июне 2022 года, когда Грузии не был присвоен статус кандидата на членство в Евросоюзе и профинансированные из-за границы неправительственные организации (НПО) потребовали отставку правительства, а также заявили о желании прийти к власти.

Весной прошлого года, как утверждает премьер, была осуществлена вторая попытка революции, весной этого года – третья, а сейчас – четвертая.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Тогда Кобахидзе уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

В МИД РФ назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.

