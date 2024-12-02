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02 декабря, 17:25

Политика

Премьер Грузии Кобахидзе исключил возможность переговоров с оппозицией

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией. Такое решение связано с текущей обстановкой в стране.

"Нет, конечно. Никаких переговоров", – приводит слова Кобахидзе ТАСС.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Тогда Кобахидзе уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

По данным МВД страны, во время протестов в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей. Из них четверо находятся в медучреждении.

Новости мира: более 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси

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