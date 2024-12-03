Грузинский спецназ разогнал митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета

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Спецназ Грузии при помощи водомета разогнал оппозиционеров около Тбилисского госуниверситета. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, водометом были потушены несколько костров, которые протестующие разожгли на улице перед университетом.

Оппозиционный митинг начался у парламента Грузии вечером 2 ноября. Вскоре силовики оттеснили митингующих дальше по проспекту Руставели, где те решили провести ночь. Утром 3 ноября они добровольно ушли с проспекта, переместившись к госуниверситету.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Тогда Кобахидзе уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

В МИД РФ назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.