МВД Грузии призвало митингующих не выходить за рамки закона

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Министерство внутренних дел (МВД) Грузии обратилось к участникам акции протеста, которая проходит у здания парламента в Тбилиси, с призывом не выходить за рамки закона и избегать правонарушений при выражении своей позиции.

"Часть собравшихся наносит ущерб инфраструктуре, а также у участников акции имеются при себе различные опасные вещества, которые, возможно, как в предыдущие дни, будут использованы для осуществления насильственных действий", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Представители МВД также обратили внимание, что законы страны обеспечивают право граждан государства на собрания-манифестации. Вместе с тем в законодательстве указаны формы выражения протеста, при которых будут соблюдаться общественный порядок и безопасность.

В связи с этим представители грузинского МВД потребовали от участников акции прекратить незаконные действия. В ином случае против них будут приниматься законные меры, предупредили в ведомстве.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Тогда Кобахидзе уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

По данным МВД страны, во время протестов в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей. Из них четверо находятся в медучреждении.