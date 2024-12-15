Пушков: Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию. Она демонстрирует это своим отказом от признания итогов президентских выборов в Грузии, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По его словам, у грузинского лидера есть собственная политическая цель. Она осознает, что власти страны не могут допустить двоевластия, которое будет обусловлено "сосуществованием двух президентов".

"Она надеется, что попытки властей снять ее с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию", – поделился политик своим взглядом на ситуацию.

Выборы прошли в Грузии в субботу, 14 декабря. ЦИК признал их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым главой государства станет Михаил Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Парламентские выборы прошли в Грузии в конце октября текущего года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент не признала итоги выборов.

Тогда действующая глава государства тоже отказалась сложить свои полномочия. Президент объяснила это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового лидера и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия решила приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Из-за этого в стране началась новая волна массовых протестов.